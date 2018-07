Franske lastbiler får nyt navigationssystem med tilbehør

Mandag 16. juli 2018 kl: 09:35

Af: Redaktionen Renault Trucks T- og C-serie får en sekundær 7-tommers skærm i høj opløsning med ’drag-and-drop’ touchfunktion, der blandt andet kommer til at indeholde det nye Roadpad-system med audio-, navigations- og underholdning. Med et navigationssystem optimeret til tung trafik, mulighed for streaming af musik, kameraer og håndfri opsætning til telefonen kan Roadpad blive en stor hjælp for chaufføren.For at gøre chaufførens arbejde nemmere har Roadpad en præcis GPS, der er udstyret med et Tom-Tom-navigationssystem med en række funktioner - eksempelvis en mulighed for at se ruten i 2D eller 3D samt få trafikinformation i realtid.Roadpad gør det også muligt at parre to telefoner med systemet simultant. Det betyder, at chaufføren kan have håndfri adgang til både en arbejds- og privattelefon på samme tid. Selvom man er skal vælge en primær telefon at ringe op fra samt til kontakter, så er det muligt at modtage opkald og sms’er fra begge telefoner, og det er nemt at skifte primær telefon i menuen.Roadpad giver også adgang til Deezer musikstreamingplatformen, så chaufføren mulighed for at nyde musikbiblioteket uden at tage øjnene væk fra vejen. Man kan også lytte til sine yndlingsradioprogrammer i DAB + (Digital Audio Broadcasting), der tilbyder en optimal lydkvalitet. Sidst men ikke mindst giver Roadpad nem adgang til en app med vejrudsigter samt Google Maps.Roadpad åbner også for at tilkoble op fire kameraer. Sidekameraer giver optimal synlighed, imens bagkameraer øger arbejdskomforten, især når der tilkobles anhængere.