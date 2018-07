Lastbilproducent er i stødet på den kommende transportmesse i Hannover

Fredag 13. juli 2018 kl: 09:01

Af: Redaktionen Renault Trucks vil i alt udstille syv vare- og lastbiler på standen, hvor der vil være fokus på elektrisk mobilitet. Renault Trucks vil præsentere køretøjer fra sin Z.E. serie med modeller fra anden generation af 100 procent elektriske køretøjer - lastbiler designet til bykørsel. På Renault Trucks’ stand vil besøgende kunne opleve en Master Z.E. og en D Wide Z.E., opbygget med renovationsaggregat.Selv om Renault Trucks betragter el-drift som svar på luftkvalitet og støjproblemer i byer, vil diesel forblive den dominerende form for energi i mange år fremover.Derfor fortsætter Renault Trucks sin forskning i forbedring af dieselkøretøjers energieffektivitet og vil afsløre detaljer om FALCON (Flexible & Aerodynamic Truck for Low Consumption) forskningsprojektet på IAA messen.For Racerløbsentusiaster vil det desuden være muligt at opleve den nyeste Renault Trucks Limited Edition på standen. T High Renault Sport Racing bliver lanceret i september i et begrænset antal på 100 specialdesignede lastbiler.