Shippingfirma lægger 3,5 procent til fragtbeløbet som p-tillæg

Onsdag 11. juli 2018 kl: 10:31

Af: Redaktionen Blue Water Shipping peger på, at selskabet sammen med brancheforeninger på transportområdet har protesteret de nye danske regler, da de påvirker den hidtidige drift.Blue Water Shipping har beregnet konsekvensen af VLAK-Regeringens tiltag og er kommet frem til, at restriktionerne vil øge driftsomkostningerne så meget, at selskabet nu har indført et separat ”parkeringstillæg” på 3,5 procent af fragtbeløbet. Tillægget vil gælde fra 1. august og beregnes af fragtbeløbet på transporter til og fra Danmark.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.