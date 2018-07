Samarbejde reducerer opbygningstiden på kranbiler med fire uger

Tirsdag 10. juli 2018 kl: 09:00

Af: Jesper Christensen I første omgang er lastbilen målrettet tømmerhandlere, da de ofte har samme behov for af- og pålæsning af byggematerialer.Derfor bygger den også på et tre-akslet Mercedes-Benz Antos 2532-chassis og en HMF 2620kran, som er den bedst sælgende kran i Danmark.Samarbejdet har betydet, at alle processer og komponenter er optimeret og standardiseret, så man nu har en færdig ”plug and play”-løsning.Der er lavet løsninger med vinkelplader og beslag på chassis, der passer præcist til ladramme og kran.Alle elementer er præfabrikerede - lige fra fastlad over værktøjskasser til lastbilbagender, så alt nemt og hurtigt kan boltes på. Eksempelvis er ladet svejst op med kranlameller og optimerede kantskinner, der giver mulighed for surre lasten fast inde og udenpå ladet i integrerede surringshuller.Derudover sikrer boltmontage af udstyr som for eksempel værktøjskasser, at det nemt kan tages af og på.Chassiset leveres desuden med færdige stik i bilens interface, så også el-tilslutningen er ren ”plug & play”, og bilen vil derfor kunne køres direkte i synshallen fra opbygningsværkstedet.Alle dele leveres galvaniseret, men der er forskellige muligheder for tilvalg. For eksempel kan der vælges malede dele, centralsmøring på kranen, lys i værktøjsskabe og en HMF 2120-kran i stedet for en HMF 2620.