Buspassagerer på Langeland får nye busser

Mandag 9. juli 2018 kl: 10:06

Projektmedarbejder Ulla Werenberg Andersen, Tide Bus Danmark A/S og Key Account Manager, Bus & Coach Dan Schroeder, Scania Danmark A/S.

Fakta om Scania Citywide Suburban LE:

Længde: 13 meter

Døre 1-2-0

Motor: 280 kg Euro 6 dieselmotor

gearkasse: ZF Ecolife 6 trins gearkasse

43+3 siddepladser/45 ståpladser

Gitterkonstruktion opbygget i rustfrit stål

separate startbatterier

infotainmentudstyr

Videoovervågning med integration til Fynbus IT system

220V strømomformer med udtag ved hver dobbeltstol.

Af: Redaktionen - Busserne skal køre på Langeland, og det kan blive en tur på helt op til en time. Derfor er det vigtigt, at vi gør turen så behagelig som muligt, både for passagererne og chaufførerne, siger Ulla Werenberg Andersen, der er projektmedarbejder hos Tide Bus Danmark A/S.For de mindste passagerer leverer busserne også ekstra sikkerhed. Undersøgelser viser, at bagvendte barnestole er det sikreste for børn op til 15 kg.. Derfor har busserne to Sit-Safe barnestole integrerede i stoleryggen på to sæder. Samtidig giver det mulighed for sikker og god kontakt til barnet på turen.For alle passagerer gælder det blandt andet, at de kan nyde godt af aircondition. Dette giver et bedre arbejdsklima for chaufføren og komfort for passagererne. Derudover er der dobbelte infotainmentskærme, der sørger for information og underholdning.Trafikselskabet FynBus stillede krav om handicapvenlige busser, så de tre busser er leveret med elektrisk handicaprampe ved midterdøren samt el-skydedøre ved både fordøren og midterdøren.På grund af de lange distancer er der som en ekstra hjælp til chaufførerne lavet en separat boks i busserne til opbevaring af blandt andet olie og sprinklervæske, så de altid har det lige ved hånden.Busserne, hvis dieselmotorer lever op til den seneste Euro-norm, kan køre på det bæredygtige brændstog, HVO, der i modsætning til traditionel fossil diesel, er produceret 100 procent fossilfrit ud fra affaldsprodukter.Busserne er solgt med service og reparationsaftaler, som Scania i Odense står for.







Det forventes at passagerer på Langeland kan nyde godt af de nye busser fra 1. august.



















