Dansk EU-politiker kommenterer afstemning om EU’s transportpolitik

Mandag 9. juli 2018 kl: 09:47

Af: Jesper Christensen Ole Christensen forklarer, at afstemningen overordnet set betyder, at EU-Parlamentet ikke kunne nå til enighed om nye regler for transportbranchen, og at EU-parlamentarikerne derfor må tilbage til forhandlingsbordet. Alle de tre forslag, som var til afstemning, blev afvist. Det betyder, at sagen går tilbage til transportudvalget, som skal forhandle videre og finde nye kompromiser.





- Transportpolitik er i den seneste tid blevet storpolitik i EU. Hele vejpakken, som vi skulle stemme om, handler grundlæggende om hvilke løn- og arbejdsvilkår, som skal gælde for chauffører, der kører gods i andre lande end deres hjemland. Det handler både om at undgå social dumping og unfair konkurrence, men det handler også og om sikre et ordentligt liv for alle chauffører i Europa, siger Ole Christensen til transportnyhederne.dk.





- Jeg har kæmpet for, at chauffører skal have dansk løn, når de arbejder i Danmark, og at chauffører ikke skal presses til at leve en nomadetilværelse på de europæiske rastepladser, hvor de bor og sover i førerhuset. Chauffører skal have ordentlige forhold, og de skal have mulighed for at tage hjem til familien med jævne mellemrum, fortsætter han og peger på, at han er meget skuffet over, at EU-Parlamentet ikke kunne nå til enighed om nye og bedre regler.





- Men nu handler det om at kæmpe videre ved forhandlingsbordet. Jeg har igennem hele forløbet arbejdet tæt sammen med 3F Transport om at finde et kompromis, som kunne samle de politiske fløje. Selv om 3F i europæisk sammenhæng er en lille organisation, har de spillet en meget stor rolle i forhandlingerne, og jeg tror på at deres kompromisforslag nu vil få medvind igen. Det vil jeg i hvert fald kæmpe for, siger Ole Christensen, der kan konstatere, at Vejpakken har i den grad splittet Europa.





- Nu er det tid til at finde løsninger, der kan samle, understreger han.





Han siger videre, at afstemningen var en meget blandet landhandel med enkelte afstemninger, som efter hans mening fik et positivt udfald, mens andre gik skævt. Men til sidst blev alle de samlede forslag afvist, hvilket betyder, at intet blev vedtaget.





