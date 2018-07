Vægter overraskede dieseltyve

Mandag 9. juli 2018 kl: 09:18

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef hos Fyns Politi forklarer ifølge TV2/Fyn, at vægteren opdager to mænd i færd med at tappe dieseloile fra en renovationsbil, da han kommer ind på pladsen.Da de to mænd opdager vægteren, stikker de af ved at kravle over hegnet og løbe ud på Lavsenvænget, hvor de fortsætter mod syn.De efterlader slanger, pumpe og dunke til dieselolie - og en handske, som nu indgår i politiets efterforskning.Vægteren har givet følgende signalement af de to dieseltyve:Den første mand beskrives som 175-180 cm høj, almindelig af bygning. Han var iført lysegrå hættetrøje med tryk på ryggen og sorte bukser.Den anden mand beskrives som 175-180 cm høj, almindelig af bygning. Han var iført sorte bukser og sort trøje på.Politiet peger på, at de to mænd løb meget stærkt.