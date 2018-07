Den svenske regering vil skabe flere sikre p-pladser til lastbiler

Fredag 6. juli 2018 kl: 09:02

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er en del af regeringens arbejde med at skabe ordnede forhold på vejene, siger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).Han peger på, at sikre p-pladser også er noget, transporterhvervet har efterlyst.- Trafikverket får derfor nu til opgave at se på, hvilke tiltag, der er nødvendige for at støtte udbygningen af sikre rastepladser, siger han videre.Trafikverket skal blandt andet analysere omkostningerne, se på forretningsmodeller og se på og vurdere omkostningerne af tiltag, der kan bidrage til øget sikkerhed på de øvrige raste-pladser og p-pladser for lastbiler langs det øvrige vejnet i Sverige.Opgaven strækker sig frem til udgangen af “Nationell infrastrukturplan för perioden 2018–2029”. Trafikverket skal over for Näringsdepartementet årligt vise, hvordan udviklingen skrider frem.