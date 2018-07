Transportmessen i Herning har 30 år bag sig

Fredag 6. juli 2018 kl: 08:00

Et stærkt bagland

Af: Redaktionen Da MCH Messecenter Herning første gang slog dørene op til transportmessen i 1988, var det med et ønske om at skabe et mødested for alle med rødder i transport- og logistikbranchen. Det lykkedes, og transportmessen har siden været et af landtransportbranchens foretrukne mødested, som op gennem årene samlet har haft op mod 500.000 besøgendeBag den kommende messe står en komité bestående af ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Danske Busvognmænd, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen. Komitéen skal være med til at sikre, at messen er under konstant udvikling, og dermed forbliver relevant for hele landtransportbranchen.Komitéen fejrede for kort tid siden, at MCH Messecenter Herning i 30 år har været vært for Skandinaviens største transportmesse.

DTL - Danske Vognmænd har været medarrangør siden 1988, og her er der ikke i tvivl om, at messen har stor betydning for organisationens medlemmer.





- Når vognmændene i DTL taler om "Herning-messen", så tænker alle på den tilbagevendende transportmesse hvert andet forår. Mere skal der ikke til: "Vi ses jo i Herning"! For ikke alene er transportmessen Skandinaviens største af sin art. Det er også her, vognmændene er sikre på at kunne se det nyeste materiel og mødes helt uformelt. DTL har hver gang haft glæden af at kunne udstille i MCH, hvor der altid er plads til, at vi kan udfolde os, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør for DTL - Danske Vognmænd.







Danske Speditører, som er et af komitéens nye medlemmer, glæder sig over samarbejdet med MCH Messecenter Herning omkring messen.



- Vi har altid bakket op om messen. Nu er vi så blevet medarrangør, og vi ser frem til at være med til at udvikle på et stærkt udstillingsvindue for logistikløsninger, der skal henvende sig til vores medlemmer og deres kunder, siger Martin Aabak, der er administrerende direktør for Danske Speditører.







3F Transportgruppen, som repræsenterer transport- og lagerarbejderne, er ligeledes et af komitéens nye medlemmer. Her glæder man sig over at have mulighed for at være med til at udvikle messen til gavn for 3F's mange medlemmer.



- Størstedelen af vores medlemmer har de seneste mange år haft tradition for at mødes på messen i Herning. Vi ser frem til, at vi kan være med til at udvikle dette mødested for vores medlemmer og resten af transportbranchen, siger Jan Villadsen, der er gruppeformand for 3F Transportgruppen.







Det personlige møde går aldrig af mode

I 1988 var Georg Sørensen, der i dag er MCH's administrerende direktør, projektleder og idémanden bag transportmessen. MCH's administrerende direktør ser tilbage på dengang, hvor han i sin Saab 99 kørte Danmark rundt for at møde samarbejdspartnere og potentielle udstillere personligt. Det lykkedes Georg Sørensen at få opbakning til messen fra transportbranchen, og da man 5. maj 1988 slog dørene op til MCH's første transportmesse, var det med 270 udstillere.





- Jeg husker med glæde tilbage på opstarten og den store opbakning. En opbakning, der var afgørende dengang, nu og i fremtiden, siger Georg Sørensen, der benytter markeringen af de 30 år til også at rette en stor tak til samarbejdspartnerne og til at se fremad:



- Gennem de 30 år har vore samarbejdspartnere udfordret os på den gode måde, og derfor har Transport konstant udviklet sig i takt med både tiden og branchens behov. Vi glæder os allerede nu til at byde velkommen til Transport 2019, sige rhan.







Et centralt mødested for transportfolk

I MCH Messecenter Herning kan man glæde sig over, at 30 år efter messen løb af stablen første gang, så er den stadig et af landtransportbranchens foretrukne mødested. I 2017 slog man alle rekorder med 325 udstillere. Når messen afholdes igen til marts, bliver det med helt nye områder som mobilitet og grøn transport, men præcis som i 1988 er messens primære fokus transportløsninger - både de helt aktuelle og dem, som fremtiden vil komme til at præsentere branchen for.





Idemanden bag transportmessen i 1988 var administrerende direktør i MCH A/S Georg Sørensen, der dengang var projektleder, og for at samle branchen kørte han Danmark rundt og mødte samarbejdspartnere og potentielle udstillere personligt. Det lykkedes med 270 udstillere til premieren for 30 år siden.









Fakta om transportmesserne i Herning:

Transportmessen blev afholdt første gang 5.-8. maj 1988 med den nuværende administrerende direktør, Georg Sørensen, som projektleder

Messen har været afholdt 14 gange siden 1988

Transport 2019 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Danske Busvognmænd, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen

Transport 2019 afholdes 21.-23. marts 2019.





