Det er Statens opgave at sikre p-pladser nok - men vognmændenes ansvar at følge loven

VOGNMANDSFORENING KOMMENTERER P-RESTRIKTIONER:

Torsdag 5. juli 2018 kl: 10:33

Af: Redaktionen Kontorleder Jens Groot hos Frie Danske Lastbilvognmænd, FDL, kommenterer:

Nu har vi så også fået Vejdirektoratets rapport ”Statsvejnettet 2018” med en masse statistik, også om parkering. Men den rapport er ikke til megen nytte.



Kan vi evaluere nu? Ja, det kan vi godt, og ved selvsyn konstatere, at der stadig parkeres uden for de markerede båse i nødsporet ved ind- og udkørsel til parkeringspladserne mellem Randers og Vejle, og flere andre steder. Om det er nødvendigt, ville være god info, og har nogen fået bøder for ulovlig parkering, ville også være god info.



Uanset hvad, er det vognmandens ansvar, at hans ansatte chauffører har mulighed for at overholde lovgivningen. Vælger vognmanden at lade en speditionsvirksomhed overtage den direkte disponering af lastbil og chauffør, er det stadig vognmandens ansvar, at der disponeres og køres efter gældende love. Vognmandens ansvar er utvetydigt. Længere er den ikke.



Det er, på den anden side, statens opgave at stille det nødvendige antal parkeringspladser til rådighed, så alle, der skal holde et lovpligtigt hvil, kan parkere lovligt. Og her kniber det gevaldigt.

FDL vil anbefale alle chauffører og vognmænd, som kommer til en fyldt lastbilparkeringsplads, som umuliggør det at efterleve lovgivningen, kontakte vagttelefonen hos politiet hele landet 24/7/365 = 114.



Det må ubetinget være vagthavende politibetjents opgave at kunne anvise et brugbart parkeringsområde i umiddelbar nærhed. Hvis ikke, må det indskrives i døgnrapporten, at følgende lastbil registreringsnummer ikke har haft mulighed for at efterleve lovgivningen grundet manglende parkeringsmulighed. Og herved fritages for bødestraf.



Vil Danske Speditører fortsat optræde som total disponerende speditør/vognmand og fortsætte, efter tidligere mønster, bør de vognmænd, som lader deres lastbiler totaldisponeret, kræve parkeringsmuligheder, eller en eventuel højere fragtrate, så chaufføren/vognmanden kan tilkøbe denne nødvendighed.















© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.