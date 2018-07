Politiet satte ind mod forurenende lastbiler

Torsdag 5. juli 2018 kl: 08:53

Af: Redaktionen Tirsdag 26. juni blev en polsk lastbil kontrolleret på en rasteplads i Aabenraa, og det viste sig at man havde manipuleret med køretøjets SCR system, der forbruger Ad-Blue væske til og nedsætte udslippet af de farlige NOX partikler. Køretøjet blev fulgt til autoriseret værksted, hvor det skulle repareres. Chaufføren blev præsenteret for en bøde på 7.500 kroner for manipulationen, og yderligere 1.000 kroner i bøde, da udsynet gennem forruden delvist var dækket af et stort bord, samt et gardin. Vognmandsvirksomheden fik en bøde på 15.000 kroner for at være ansvarlig for, at SCR systemet var manipuleret. Bøden blev betalt på stedet, og køretøjet repareret.Tirsdag 3. juli blev et hollandsk vogntog kontrolleret i Kolding. Her var ligeledes manipuleret med lastbilens SCR-system. Lastvognstoget blev fulgt til autoriseret værksted, hvor det skulle repareres. I dette tilfælde var bøden også 7.500 kroner til chaufføren, og 15.000 kroner til virksomheden, ligesom der blev noteret to overtrædelser af køre og hviletidsreglerne. Også i dette tilfælde blev bøden betalt på stedet.Onsdag 4. juli, var der igen bid, da en bulgarsk lastbil måtte holde ind til kontrol i Fredericia. Igen var der manipuleret med køretøjets SCR anlæg, så det var sat ud af drift. Igen gik turen til autoriseret værksted, der fandt manipulationsmåden, der var særdeles teknisk og snedigt udført. I dette tilfælde var der tale om en bulgarsk mand, der selv ejede vognmandsvirksomheden, og derfor blev der kun udmålt virksomhedsbøde på 15.000 kroner. Bøden blev betalt på stedet, og lastbilen tilbageholdes fortsat med krav om reparation.Politiet fremhæver, at test på Teknologisk institut har vist, at en lastbil, der er manipuleret i SCR-systemet forurener lige så meget som 60 lastbiler, der kører med virksomme SCR-anlæg. Udledningen af NOx-partikler stiger med over 6.000 procent, når systemet er manipuleret.Politiet er derfor også opmærksomme på snyd med SCR-systemer, når de kontrollerer lastbiler.