Lastbilkørsel er forbudt i Tyskland otte lørdage

Onsdag 4. juli 2018 kl: 10:31

Af: Redaktionen Formanden for Fagudvalg Vej & Bane i Danske Speditører, Karl Christensen, minder om, at hovedreglen er, at indskrænkningerne i kørslen om lørdagen kommer til at gælde for de samme køretøjer, som året rundt ikke må køre om søndagen i Tyskland.- Alle skal dog være klar over, at lørdags-restriktionerne ikke er tidsmæssigt så omfattende som de begrænsninger, der gælder om søndagen. I modsætning til forbuddet om søndagen gælder lørdags-forbuddet kun i tidsrummet fra klokken 7.00 til klokken 20.00. Søndags-begrænsningen er mere omfattende, fordi det gælder fra midnat til klokken 22, siger Karl Christensen.Interesserede kan se mere om kørselsforbuddet og hvilke vejstrækninger, der er omfatter,