Storebæltsbroen er spærret på grund af brand

Mandag 2. juli 2018 kl: 13:54

Af: Redaktionen Lidt før klokken 14 lød meldingen, at broen ville være spærret ind til videre. Brand og redning arbejder på stedet.









Vejdirektoratet opfordrer bilister ti at holde pause på vejen, så man slipper for at holde i kø på motorvejen.















© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.