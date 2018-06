Bredt politisk flertal står bag en ny energiaftale

Fredag 29. juni 2018 kl: 15:22

Der etableres tre havvindmølleparker på samlet set mindst 2400 MW frem mod 2030. Det er forventningen, at parkerne vil være markant billigere end tidligere parker

Parterne afsætter 4,2 milliarder kroner til udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris

Der afsættes en pulje på over 4 milliarder kroner til at udbygge produktionen af grøn biogas. Der reserveres en andel til økologisk biogas

Der afsættes i alt 500 millioner kroner årligt i perioden 2021-2024 til en markedsbaseret tilskudspulje til en målrettet energispareindsats, primært i erhvervet, heraf 300 millioner kroner til erhverv og 200 millioner kroner til energibesparelser i bygninger

Parterne er enige om at afsætte en reserve på 400 millioner kroner i 2025 og 500 millioner kroner årligt til yderligere indsatser fra 2026 til fremme af vedvarende energi

Umiddelbare lempelser af afgifter på el og elvarme på godt 2 milliarder kroner i 2025 (ekskl. moms)

Parterne er enige om at arbejde for en moderniseret varmesektor, hvor både fjernvarmeværker og forbrugere får frit valg til at træffe deres egne beslutninger om fremtidige investeringer, så virksomheder og forbrugere kan få bæredygtig og billig varme

Derudover afsættes der blandt andet penge til at håndtere bortfald af grundbeløbsstøtten og til at fremme overskudsvarme og eksporten af energiteknologier

Der afsættes en pulje til bæredygtig transport på i alt 500 millioner kroner i 2020-2024, der skal fremme bæredygtig mobilitet og transport

Parterne er enige om at udfase kul i den danske elproduktion inden 2030 og tilslutter sig dermed det internationale initiativ med samme formål.

Energi- og klimaforskningen får en økonomisk indsprøjtning med et mål på 1 milliarder kroner i 2024

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!