Estisk hold var bedst til Volvo-lastbiler

Fredag 29. juni 2018 kl: 12:50

Danske Team Svan fra Titan Lastvogne sammen med holdleder Knud Baden fra Volvo Academy (t.h.) inden konkurrencen.

Fakta om VISTA:

står for Volvo International Service Training Awards.

er en global kompetencekonkurrence for servicemarkedspersonale fra Volvo Trucks og Volvo Busser

er blevet afholdt hvert andet år siden 1957

19.700 personer deltog i årets konkurrence

240 hold med hver fire deltagere pr. hold kvalificerede sig til semifinalen i Gøteborg, Sverige

40 hold deltog i finalen i Curitiba, Brasilien

Vinderen af årets konkurrence var Viies Ratas fra Estland

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I år har 19.700 deltagere fra Volvo Trucks og Volvo Bussers globale servicenetværker konkurreret i Volvo International Service Training Awards (VISTA).- Kvalificerede og motiverede teknikere er blandt de vigtigste faktorer for vores værksteder og kunders succes. Derfor investerer vi så meget i løbende uddannelse og kompetenceudvikling. VISTA er toppen af isbjerget, hvor vores servicemarkedspersonale får mulighed for at teste og bevise deres viden overfor kolleger fra hele verden. Konkurrencen sætter fokus på de daglige arbejdsrelaterede færdigheder samt de afgørende tekniske spidskompetencer, og så fremmer den samarbejde og opbygger stolthed, siger Claes Nilsson, der er chef for Volvo Trucks.Den allerførste VISTA-konkurrence blev afholdt tilbage i 1957. Siden da er lastvognsmekanikeren blevet til en tekniker, computeren er blevet et afgørende værktøj på værkstedet og faget har ændret sig grundlæggende fra bunden og op. Moderne lastvogne er teknisk avancerede maskiner, der kræver en mere omfattende og bredere ekspertise end tidligere. Dagens teknikere skal både kunne håndtere både mekaniske og computerrelaterede arbejdsopgaver. Samtidig har knivskarp konkurrence på transportmarkedet medført stadigt voksende krav fra kunderne om køretøjernes konstante driftstid.- I princippet skal en lastvogn altid være klar til at rulle, hvilket i praksis betyder, at teknikerne skal udføre meget avanceret og velforberedt vedligeholdelse, de er nødt til at udpege, identificere, analysere og rette problemer på kortest mulig tid. I dag accepteres lange ventetider på service og reparationer ikke, og der er ingen tolerance overfor manglende reservedelstilgængelighed eller at en opgave ikke gøres rigtigt første gang lastvognen kommer ind på værkstedet, siger Martin Merrick, der er SVP Retail Development.Årets VISTA-tema ”Performance is Everything” beskriver, hvad det alt sammen handler om. Hvis kunderne skal kunne yde deres bedst, så skal teknikerne også gøre det.- Det er præcis sådan det er. Vores mål er at have det bedste servicemarkedspersonale til at servicere vores kunders køretøjer. Ved hjælp af VISTA forsøger vi at gøre opmærksom på og belønne det vigtige arbejde, som vores forhandlere og værksteder udfører hver eneste dag og på samme tid tiltrække nye talenter til et spændende og varieret fag, der går en stor fremtid i møde, siger Anna Rogbrant, der er projektleder for VISTA.