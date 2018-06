Ny hjemmeside giver indblik i godkendelsen af danske letbaner

Fredag 29. juni 2018 kl: 12:28

Af: Redaktionen Anlæg af en ny letbane er en teknisk og konstruktionsmæssig omfattende opgave. Den tilhørende godkendelse er ligeledes en omfattende proces. Alle letbanens dele skal godkendes, lige fra strøm og skinner, køretøj og trafikregler, til den uddannelse, som letbanens personale skal have. Godkendelserne skal tilsammen sikre, at letbanen er en sikker transportform for både passagerer, personale og andre trafikanter.Letbanekrav.dk giver et indblik i godkendelsesprocessen og forsøger at besvare de spørgsmål, som Trafik- Bygge og Boligstyrelsen oftest modtager om godkendelse af letbaner. Blandt andet beskriver og illustrerer Letbanekrav.dk, hvad styrelsen skal godkende og hvad de forskellige godkendelser kræver. Den beskriver også, hvordan godkendelsesprocessen forløber, styrelsens servicemål samt hvilke aktører, der er involveret i processen.Interesserede kan læse mere om kravene til letbaner