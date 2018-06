Redningsplan for PostNord må ikke føre til ulige konkurrence

Fredag 29. juni 2018 kl: 11:17

Af: Redaktionen Derfor opfordrer Dansk Industri (DI) EU-Kommissionen til at komme med en udmelding, så der kan komme en afklaring af den samlede aftale - og at der bygges et klart værn ind i aftalen, som giver danske transportvirksomheder sikkerhed for, at den ikke kan fordreje den frie konkurrence inden for godstransport og logistik.- Det er helt afgørende, at EU-Kommissionen sikrer, at der ikke tilføres statslige midler, som fordrejer konkurrencen inden for godstransport og logistik. Danmark skal have en effektiv og velfungerende postomdeling - men vi skal have en fri og lige konkurrence på markedet for pakker og stykgods, siger DI’s administrerende direktør Karsten Dybvad.Han peger på, at der er behov for en afklaring hurtigst muligt - også for at sikre den postale infrastruktur i Danmark.Karsten Dybvad fremhæver, at PostNord står med en svær og vigtig opgave, når det gælder om at sikre en fortsat postlevering i hele Danmark.- Det er den opgave, som redningsplanen skal bidrage til at løse. Men det skal selvfølgelig ske uden at fordreje konkurrencen, og derfor er det nødvendigt - og i alles interesse - at få bygget et værn ind til at sikre vandtætte skotter mellem PostNords brevomdeling og deres logistikforretning.I Danmark skal politikerne snart forhandle en ny postaftale. Her mener DI, at forligspartierne bør undersøge, hvordan de vil sikre fri og lige konkurrence på markedet - og samtidig sørge for en sammenhængende postal infrastruktur i hele Danmark og til og fra udlandet.- Vi opfordrer til, at partierne i de kommende forhandlinger om en ny postaftale undersøger, hvordan de bedst muligt sammensætter den fremtidige befordringspligt, så der er fri og lige konkurrence på gods- og logistikmarkederne - og med det mål, at danske borgere og virksomheder får den bedst mulige postale infrastruktur til den lavest mulige pris, siger Karsten Dybvad.











