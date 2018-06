- Logistikkompagniet vil leje chauffører ud

Fredag 29. juni 2018 kl: 09:37

Carsten Moberg, der står bag Logistikkompagniet med kontor i ErhvervsCentret, vil leje chauffører ud. Den nye service blev lanceret 1. april.









- Lastbiler er dyre at indkøbe, og de er endnu dyrere at have stående stille i garagen. Vi vil hjælpe de små fragtfirmaer med at få bilen ud at køre alle ugens dage. Vores chauffører kan hurtigt træde til, når der opstår huller i vagtplanen på grund af sygdom, ferie, barsel eller ekstraordinær travlhed, siger Carsten Moberg, der mener, at han ved lidt om det, han snakker om, da han er udlært speditør og i en ung alder tog kørekort til lastbil.









Og så har han arbejdet i transportbranchen i over 30 år. Han husker, at jobbet som lastbilchauffør havde en helt anden status, da han var dreng. Dengang var drengeværelset prydet med plakater af store lastbiler, og han gik til truckershow, fra han var 14 år.





- Vi har forsømt at tale chaufførjobbet op. I dag har vi ikke meget af den slags arbejde tilbage på danske hænder, da meget transport over grænserne i dag foregår med udenlandsk arbejdskraft. Men sagen er, at vi rent faktisk mangler dygtige, danske distributionschauffører. Det er en skam. For det er langt fra alle fremmede, der har et godt lokalkendskab og kan løse opgaven effektivt med at hente 150 pakker på en terminal og aflevere dem på næsten lige så mange forskellige adresser i byen, siger Carsten Moberg og fortæstter:





- Når man for eksempel skal køre med friske jordbær til Netto i Blågårdsgade i København eller fersk kød ind i butikkerne i København lørdag og mandag morgen, så er det en fordel, at man kender byen som sin egen bukselomme og kan forstå dansk og give kunderne en god betjening. Jeg vil gerne være med til at gøre chaufførjobbet attraktivt med et fleksibelt arbejdsliv, fortæller Carsten og henviser til den store frihed, som denne faggruppe har og interaktionen med mennesker, hver gang en pakke afleveres til en forhåbentlig glad kunde.





Vil bidrage positivt til transportbranchens bundlinje med chaufførudlejekoncept Carsten Moberg driver Logistikkompagniet i Greve Kommune med administrationskontor i ErhvervsCentret, da han oplever, at det er her, at kunderne til mange lager- og logistikopgaver er.





- Når vores nye serviceydelse med leje af chauffører er oppe at køre, så vil det være med til at understøtte branchens vækst. Vi sørger for, at vores chauffører har den rette træning og attitude, og de bliver fast tilknyttet de kunder, der indgår i et længerevarende samarbejde med os. Vi klarer også briefingen af chaufførerne i forhold til det praktiske. Det er med til at sikre, at chaufførerne altid ved, hvordan opgaverne skal løses, siger Carsten Moberg.









Han ansætter chaufførerne i en fast stilling, selvom det nye forretningskoncept handler om at udleje chaufførerne ud fra en daglejermodel.





Carsten Moberg og Logistikkompagniet er blandt udstillerne på Transport Øst i Greve i weekenden 1. og 2. september.





Han er begejstret for det nye koncept om chaufførudleje og tror på, at der er en efterspørgsel efter det. Han har fundet ud af, at 30 procent af danske vognmænd kun har en eller to biler og ofte er alene om at køre. Han vil gerne hjælpe denne målgruppe med at udnytte vognparken bedre.