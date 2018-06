Ulykkesstatistik viser fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær

Af: Redaktionen Ligeledes er ulykkesfraværet, målt ved antal tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer, faldet fra 2016 til 2017 for alle medarbejdere fra 1,4 til 1,3. For arbejdere er ulykkesfraværet uændret 2,3.Inden for fremstillingsvirksomhed er ulykkesfrekvensen faldet fra 10,5 til 8,9 opgjort for alle medarbejdere. Ulykkesfraværet ligger uændret på 0,9.Det største fald i ulykkesfrekvens er inden for bygge- og anlægsvirksomhed med en ulykkesfrekvens på 15,4 i 2017 mod 19,0 i 2016. Ligeledes er ulykkesfraværet for denne hovedbranche faldet fra 2,3 til 2,1.Hvad angår de serviceprægede erhverv er ulykkesfrekvensen 14,0, hvilket er uændret i forhold til 2016. Ulykkesfraværet er steget i denne hovedbranche til 1,9 i 2017 mod 1,8 i 2016.Interesserede kan se mere om DA’s statistik over arbejdsulykker her: