Torsdag 28. juni 2018 kl: 12:04

Af: Redaktionen Ved de målrettede kontroller mod uopmærksomhed og hastighed standsede politiet over 24.000 køretøjer og noterede lige godt 14.000 overtrædelser.Politiet peger i forbindelse med kontrolindsatsen på, at uopmærksomhed og hastighed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken. Uopmærksomhed kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser, hvor eksempelvis brug af håndholdt mobiltelefon og indstilling af GPS og lignende kan være udslagsgivende faktorer.I op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil har undersøgelser vist, at føreren hurtigere end tilladt. Uheldsrisikoen varierer fra vejtype til vejtype, ligesom uheldsarten også er forskelig. På motorveje er hastigheden ofte høj, men trafikken kun i én retning, hvorimod trafikken på landeveje og byveje er mere kompleks, da både fodgængere, cyklister og biler er til stede.Politiets målrettede indsatser har til formål at nedbringe distraktion samt hastighed som uheldsårsag.- Der er stadig for mange trafikanter, der kører for hurtigt og for mange trafikanter, som er uopmærksomme i trafikken. De udsætter ikke alene sig selv, men også andre for alvorlig fare. Fart og uopmærksomhed er stadig et problem for trafiksikkerheden og kræver politiets fortsatte opmærksomhed. Fart og uopmærksomhed er to ud af tre faktorer, som er årsag til størstedelen af ulykkerne med alvorlig personskade eller døden til følge, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.- Med hensyn til hastigheden kan vi med glæde se, at politiets hastighedskontroller virker. Det er i 2017 lykkedes at nedbringe hastigheden på udvalgte landevejsstrækninger, hvor politiet har foretaget særligt målrettede kontroller, og vi kan se, at hastigheden er faldet betydeligt mere her end på resten af vejnettet. Samtidig kan vi også ane et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne på landsplan, siger Christian Berthelsen videre.