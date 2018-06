Manglen på medarbejdere koster dansk velstand

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING:

Torsdag 28. juni 2018 kl: 11:17

30 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen (vægtet efter beskæftigelse) må begrænse deres produktion på grund af mangel på arbejdskraft. Det er en stigning på 8 procentpoint ift. samme måned sidste år

19 procent af virksomhederne i servicebranchen må begrænse deres produktion på grund af mangel på arbejdskraft. Det er en stigning på 6 procentpoint i forhold til samme måned sidste år

I enkelte underbrancher er niveauet nu særligt højt. Blandt maler- og glarmestervirksomheder er andelen af virksomheder, der må begrænse produktionen, steget fra 24 til 44 procent. I restaurationsbranchen er andelen steget fra 17 til 33 procent





Af: Redaktionen Danmarks Statistik har netop offentliggjort sit konjunkturbarometer for juni. Det viser, i hvor høj grad danske virksomheder må begrænse produktionen, fordi de ikke har adgang til kvalificeret arbejdskraft.- Hver eneste dag koster manglen på arbejdskraft dansk velstand. På tværs af brancherne må flere og flere virksomheder sige nej til opgaver, fordi de ikke har hænder nok. Det lægger en dæmper på væksten, og det koster indtægter i de offentlige kasser, siger underdirektør i DA, Erik E. Simonsen:Han mener, at udfordringen burde være åbenlys, og slår fast, at der er behov for politisk handling, for at løse den.- Desværre er der lige nu det stik modsatte - en politiske handlingslammelse, hvor et flertal i Folketinget ikke vil se udfordringen i øjnene og gennemføre de nødvendige tiltag, siger han og fortsætter:- Der er både behov for, at vi gør mere for at få ledige danskere i arbejde, og at vi tiltrækker flere kvalificerede udlændinge. I sidste ende er det ikke kun virksomhederne, men samfundet som helhed, der betaler prisen for den manglende vilje til at sikre de nødvendige medarbejdere.