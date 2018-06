På søndag åbner svenske veje for lastbiler på 74 ton

Torsdag 28. juni 2018 kl: 10:46

Fakta om de svenske “bärighetsklasser”

BK1: Max 64 tons totalvægt. Omfatter 95 procent af det almene vejnet inklusiv broer

BK2: Max 51,4 tons totalvægt. Afhængig af akselafstand og akseltryk kan totalvægten være lavere

BK3: Max 37,5 tons totalvægt. Afhængig af akselafstand og akseltryk kan totalvægten være lavere

BK4: Max 74 tons totalvægt med uforandrede krav til akseltryk som BK1. Gælder fra 1. juli 2018

Af: Redaktionen Det nye vejnet, hvor totalvægten må komme op på 74 ton, bliver betegnet BK4-vägnätet, skal efter planen løbende udvides i dialog med det svenske erhvervsliv.Målet med at åbne for tungere lastbiler er et ønske om at effektivisere det svenske transporterhverv, bidrage til mindre CO2-belastning og styrke konkurrenceevnen.Det er planen, at mellem 70 og 80 procent af de vigtigste svenske statsveje vil blive åbnet for lastbiler med totalvægte på op til 74 ton i 2019. Det er mellem 40 og 50 procent af alle svenske statsveje.Trafikverket i Sverige har planer om at opklassificere vejnettet, så BK1-vejnettet, der i dag har en vægtgrænse på 64 ton kommer bliver til BK4-vejnettet, hvor totaltvægten er 74 ton.Det kræver en del forstærkningsarbejder af 10 procent af statsvejnettet og omkring 900 broer.