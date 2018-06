Lastbiler og busser kører sammen med feriebilister ud på 110 km vejarbejde på 120 km motorvej

Torsdag 28. juni 2018 kl: 10:01

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fra Sjælland kører de fleste ad Autobahn A9, mens bilister fra Fyn og Jylland først og fremmest vælger Autobahn A7, der starter ved den dansk-tyske grænse ved Padborg. Her er der udsigt til massive kødannelser efter omkring 70 km kørsel fra Neumünster.De seneste fire år er der arbejdet på at udvide motorvejen syd for Neumünster fra to til tre vejbaner i hver retning. Vejprojektet strækker sig over godt 90 km ned mod Hamborg - og det er først færdigt sidst på efteråret. Samtidig er Hamborg påbegyndt en overdækning af A7 på en strækning på 15 kilometer mod Elben-tunnelen.Sammen med et andet mindre vejprojekt giver det 110 km vejarbejde på 120 km motorvej fra Neumünster til Hamborg. Og dét kan ikke undgå at medføre kødannelser, især når sommerferietrafikken er på sit højeste i weekenderne hen over sommeren.Det er stort set samme situation som sidste år, og her var der på nogle dage over seks timers kø ved Hamborg. Derfor anbefaler den tyske bilistorganisation ADAC, at man undgår Hamborg i myldretiden på de store rejsedage i sommer.- For at undgå trafikkøerne, så bør man køre forbi Hamborg enten tidligt eller sent på de værste tidspunkter, og der er naturligvis meget fokus på udrejsen, men det handler jo også om at få en god hjemrejse, og her skal man igen undgå Hamborg på de mest belastede tidspunkter, siger Rasmus Boserup, der er kommunikationschef hos energiselskabet OK.Han anbefaler, at man helt undgår strækningen ved Hamborg i dagtimerne fredag, lørdag og søndag i juli.Han peger også på, at det kan være værd at overveje at køre ad Autobahn A9, hvor der ikke er udsigt til større vejarbejder og kødannelser. A9 kan være et alternativ, hvis man skal til Tjekkiet, Østrig og det nordøstlige Italien.- Kører man ad A7 lige før Neumünster og drejer østover, så kan man komme over på A9. Omvejen er godt nok 120 km længere end den lige vej ned ad A7, men så slipper man for vejarbejderne ned mod Hamborg. Det kan være et godt alternativ for dem, som holder ferie i den østlige del af Europa, siger Rasmus Boserup, der peger på, at der også er et stort vejarbejde på en godt 30 km lang strækning af Autobahn A7 syd for Hannover, hvor vejbanerne også bliver udvidet fra to til tre i hver retning.