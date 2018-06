Unge med ungdomskort rejser billigere med bus, tog og letbane

Fredag 29. juni 2018 kl: 08:00

Af: Redaktionen Rejser man i Midttrafik, men uden for sit prisområde, kan man nøjes med at købe en børnebillet. Rejser man med DSB eller Arriva tog skal man købe en ungbillet. Alt afhængig af rejsemønster kan der være mange penge at spare.







Midttrafik peger på, at der er cirka fire ugers leveringstid på Ungdomskortet, som bliver tilsendt med posten, så hvis man vil være sikker på, at man kan rejse til ungdomspris fra første skoledag, skal man bestille Ungdomskortet, inden man går på sommerferie.





Ungdomskortet kan også være et godt tilbud til unge, der går på en videreuddannelse eller unge mellem 16-19 år, som ikke er under uddannelse. Tilskuddet er mindre, men rejser man 4 zoner eller længere hver dag, kan der være mange penge at spare.









Fakta om Ungdomskort:

Et Ungdomskort er det samme som et pendlerkortTrafik-,

Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte yder tilskud, så de unge kan rejse billigere med kollektiv trafik, mens de uddanner sig

Der ydes også tilskud til 16-19 årige, der ikke er under uddannelse

For at kunne bestille et Ungdomskort skal de unge godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på ungdomskort.dk

Ungdomskortet blev indført 1. august 2013. Det afløste HyperCard, som var et to-årigt forsøg med billige buskort til studerende

