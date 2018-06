Traileren har fire-aksler og gardiner

Onsdag 27. juni 2018 kl: 14:51

Af: Redaktionen Der er tale om en trailer, der er godkendt til en totaltvægt på 48 ton. Den er bygget op over et letvægtschassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.I højre side er der monteret cyklistværn, mens der i bagenden er monteret beslag til en medbringertruck.Gardinopbygningen, der har hævetag, har forskydelige sidestolper i siderne, bund udført i 28 mm hårdttræsplanker og fire binderinge i for- og bagende. I kantskinnerne er der 13 sæt binderinger, der kan klare en belastning på 2,5 ton.Traileren, der også har tre gange seks sokler, der flugter påtværs, er leveret med åben galvaniseret kasse inklusivpresenning, hvor der er plads til strøer.Bagdørene, der har to indbyggede stanglukkere i hver dør, er sandwich-stålbagdøre med krydsfiner i mellemrummet.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Der er hæve-/sænkefunktion på første og tredie aksel, mens fjerde aksel er selvstyrende.Den nye gardintrailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S