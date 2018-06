Ulovligt parkerede lastbiler kan få op til tre bøder for samme forseelse

Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for parkeringskontrollen frem til omkring den 1. januar 2019, hvor den overgår til Færdselsstyrelsen. Kontrollen vil blive udført af Parkeringskontrol Nord, som har både udstyr og erfaring med håndhævelse af parkeringsregler.

Af: Jesper Christensen VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2017 at indføre tidsbegræsnet parkering for lastbiler på landets motorvejsrastepladser. Da den politiske beslutning var forhandlet på plads, kunne Vejdirektoratet blandt andet oplyse:





For at få mere at vide stillede vi Vejdirektoratet følgende spørgsmål:





Hvordan vil Parkeringskontrol Nord udføre kontrollen?

Videoovervågning? Med personale (Hvor mange kontrollører vil Parkeringskontrol Nord sætte ind





Hertil svarer Vejdirektoratet:

Parkeringscenter Nord vil tage et foto af nummerpladen og ventilerne på dækkene. Når de så kommer igen vil de kunne se om lastbilen fortsat er der, og på baggrund af ventilernes indbyrdes stilling se om, den har været ude at køre (en længere tur). Det er således ikke tilstrækkeligt at lastbilen er flyttet på pladsen.









Hvordan vil Parkeringskontrol Nord håndhæve reglerne?





Hertil svarer Vejdirektoratet:

Reglerne håndhæves som for anden håndhævelse af parkeringsreglerne, sådan som de fleste af os kender det fra en parkeringsafgift. Det vil fremgå af en udskrift, som påsættes lastbilen, hvad overtrædelsen består i mv. ligesom indbetalings- og klagemulighed mv. vil fremgå.









Hvilken myndighed har Parkeringskontrol Nord, når det gælder om at få inddrevet eventuelle parkeringsafgifter?





Hertil svarer Vejdirektoratet:

Såfremt parkeringsafgiften ikke er betalt til tiden, vil der blive udsendt rykkere til ejeren af lastbilen. Reageres der heller ikke herpå overgår inddrivelsen til Skat.









Hvad vil der ske med lastbiler, der holder ulovligt parkeret, og hvor chaufføren enten ikke er tilstede eller ikke agter at flytte bilen?





Hertil svarer Vejdirektoratet:

Afgiften påsættes jf. ovenstående lastbilen. Der kan blive tale om at pålægge op til 3 afgifter. Dvs en 3 x 25 timers parkering.







