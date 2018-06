Pensionskasse tilbyder at bygge bro over Kattegat

Tirsdag 26. juni 2018 kl: 11:54

Af: Redaktionen Ifølge Politiken er der tale om en pensionskasse, og tilbudet til det danske samfund er, at pensionskassen vil betale byggeriet af selve forbindelsen med vej og jernbane, mens sStaten så skal betale for de tilhørende landanlæg.









VLAK-Regeringens transportminister Ole Birk Olesen, der taler for en ren vejbro, siger ifølge Politiken, at tilbuddet ikke ser attraktivt ud. Det er ikke nok at se på udgiften til kyst-til-kyst-delen.









Han peger på, at man også skal se på landanlæggene, der vil koste omkring 24 milliarder kroner.









Med en kombineret vej- og jernbaneforbindelse vil en rejse med tog mellem Aarhus H og København H tage omkring en time. I dag tager en togrejse mellem Aarhus og København omkring tre timer.













