Ny grænseflade skal gøre det lettere for chauffører og vognmænd

Tirsdag 26. juni 2018 kl: 11:46

Fakta om Volvo Connect-kundeportal:

Af: Redaktionen Lastvognsejere og transportvirksomheder bruger i stadig større grad telematik og digitale tjenester til at forbedre virksomhedens produktivitet og effektivitet. Det betyder dog også, at de skal tage stilling til stadig flere systemer og grænseflader. Med lanceringen af Volvo Connect samles en lang række digitale og tilsluttede tjenester i samme portal. Volvo Connect lanceres i september og vil regelmæssigt blive opdateret og udvidet hen over de kommende år.- Med Volvo Connect kan du få adgang til vigtige tjenester og oplysninger, som du har brug for for at drive virksomheden og udvikle dine daglige aktiviteter - og det hele er samlet på ét sted, siger Carina Holm, der er projektleder for Volvo Connect.- Ud over flådestyring og vedligeholdelsesplanlægning understøttes mange andre aspekter af driften, blandt andet hjælp til administrationen og overholdelse af lovpligtige krav. Volvo Connect indeholder også en markedsplads, hvor man kan abonnere på og aktivere flere tjenester. Brugerne kan tilpasse grænsefladen, så de let og hurtigt kan få adgang til de oplysninger og tjenester, de bruger mest.Volvo Connect samler de digitale og tilsluttede tjenester på én enkelt grænseflade, så det bliver lettere at få adgang til information, nyheder og funktioner, der er vigtige for en effektiv drift i dagligdagen.





Eksempler på inkluderede funktioner:



Dynafleet - en nyligt opdateret version af Volvo Trucks' flådestyringssystem.

Serviceplanlægning, et program til visning af planlagte servicebesøg og vedligehold



Data Access - en ny tjeneste, der gør det muligt at gemme og få adgang til køretøjsdata via skyen, og som kan integreres i kundens egne systemer uanset mærke eller model



Sikkerhedsrapport - et program, der registrerer og identificerer vigtige sikkerhedsindikatorer såsom hård opbremsning og brug af sikkerhedsselen, hvilket kan bruges i forbindelse med chaufførkurser og -uddannelse



Køretøjsstatus - en serviceydelse til overvågning af vigtige komponenter i køretøjet og identificering af potentielle fejl, der enten kræver øjeblikkelig reparation, eller at det tjekkes ved næste servicebesøg



Asset Management - en oversigt over flådeaktiver, inklusive, men ikke begrænset til køretøjer.





Værkstedshistorik - en oversigt over reparationshistorikken og detaljer om, hvad der er udført på hvert enkelt køretøj i Volvo-værkstedet.





Med tanke på hvor hurtigt tingene ændrer sig, er Volvo Connect blevet udviklet som en langsigtet løsning. I takt med at nye funktioner og oplysninger bliver tilgængelige, og der løbende bliver udviklet nye digitale tjenester, både af Volvo Trucks, branchepartnere og tredjepartssoftwareudviklere, vil Volvo Connect gøre det muligt for kunderne at få adgang til og bruge sådanne tjenester fuldt ud. Det vil også gøre overgangen til den spændende, nye digitale fremtid lettere for virksomhederne.







Volvo Connect og det tilgængelige indhold vil blive lanceret efter individuelle tidsplaner på de forskellige markeder.













