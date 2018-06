Strategiske analyse af en fast HH-forbindelse bliver sat i gang

Tirsdag 26. juni 2018 kl: 11:37

et forslag til linjeføringer

en vurdering af behovet for udbygningen af vejinfrastruktur på dansk og svensk side

beregninger af konsekvenserne for person- og godstrafik på ren vejforbindelse, samt beregninger af samfundsøkonomien i projektet

beregninger af brugerfinansiering for både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse for persontog

pris for en HH-vejforbindelse og togforbindelse for persontrafik

Fakta om analysen:

Budgettet for den strategiske analyse er 17,3 millioner kroner, hvoraf de 7,3 millioner kroner gives som tilskud fra EU

Af: Redaktionen Analysen er sat i gang på baggrund af en beslutning fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og de svenske myndigheder om en indledende strategisk analyse af en fast forbindelse mellem de to byer.HH-forbindelsen skal undersøges både som en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse for persontog.Udgangspunktet for analysen er, at en fast HH-forbindelse skal finansieres af brugerne. Ring 5 på Sjælland er ikke en forudsætning for en fast HH-forbindelse og indgår ikke i projektet.Analysen skal blandt andet indeholde:Arbejdet sættes i gang 1. juli og forventes afsluttet inden udgangen af 2020.Den danske beslutningsproces for statslige infrastrukturprojekter: Indledende undersøgelser og strategiske analyser → Forundersøgelser → VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkninger for Miljøet) → Anlæg.