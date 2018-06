Vognmand i Ballerup har fået nyt kroghejs

Tirsdag 26. juni 2018 kl: 10:15

Af: Redaktionen Kroghejset, der er monteret på et tre-akslet Scania G410 chassis med fuld luftaffjedring og en totalvægt på 26 ton, er leveret med automatik sekvenskontrol - en funktion i joysticket der gør, at hejset kan køre alle frekvenser automatisk, hvilket er med til at lette chaufføren arbejdsgang markant. Opbygningen er udstyret med en hydraulisk udskudsbar saks-kofanger, som er designet af Sawo. Kroghejset er leveret i rød farve, der matcher bilen og den inddækning, der er monteret på begge sider.