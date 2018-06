Vognmanden fra Slagelse har fået ny MAN med kran

Mandag 25. juni 2018 kl: 09:26

Kranspecifikationer:

Kontinuerligt svingområde

Radiofjernstyret

EVS

Indbygningslængde 1.034 mm

Hydraulisk rækkevidde på 21,3 meter



Det faste lad har blandt andet tre-delte sider udført i alu-profiler og kinnegrip-lukketøj





Det faste lad har blandt andet tre-delte sider udført i alu-profiler og kinnegrip-lukketøj

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det er en ny MAN, der lægger chassis til kran og lad. Kranen er en HMF 3220K-RCS, der har et armsystem med 15 graders overknæk mellem inderste udligger og knækarmen samt et kontinuerligt svingområde. Kranen er blandt andet udstyret med HMF’s patenterede EVS-stabilitetssikringssystem, der sikrer maksimal stabilitet og løfteevne i hele kranens arbejdsområde og RCS radiofjernstyring (Remote Control Superior) med en Danfoss ventilblok for øget løftekraft og præcise bevægelser.