- Dansk rederi-koncern sælger ro/pax-færger

Fredag 22. juni 2018 kl: 14:03

Af: Redaktionen De to færger har i flere år været chartret ud til Ukrferry og indsat på ruter i Sortehavet. De var tidligere beskæftiget i DFDS' baltiske rutenetværk.







DFDS' forventning til investeringer i 2018 er uændret.



Salget påvirker ansættelsen for omkring 70 besætningsmedlemmer, som DFDS i størst muligt omfang vil forsøge at ansætte sit eget rutenetværk. Salget af færgerne forventes at give en fortjeneste på omkring 20 millioner kroner, som indregnes under særlige poster i regnskabet.