Mere cykeltransport vil give mindre sygefravær

ANALYSE:

Fredag 22. juni 2018 kl: 12:33

Af: Redaktionen I analysen har konsulentvirksomheden Incentive regnet på, hvordan trængslen på vejene, antallet af sygedage og samfundsøkonomien ville blive påvirket, hvis der på årsbasis blev cyklet eksempelvis 10 procent mere end i dag.Beregningerne viser, at antallet af sygedage vil falde med 267.000, hvoraf 112.000 vil være arbejdsdage. Desuden vil der blive opnået en samfundsøkonomisk gevinst på 1.137 millioner kroner om året.Endelig vil antallet af trængselstimer, som er et mål for antallet af timer med køkørsel, falde med seks procent i hovedstadsområdet, hvor effekten af flere cyklister vil blive mærket mest.Ifølge direktør i DI Transport Michael Svane understreger beregningerne, at der bør arbejdes målrettet for at gøre danskerne endnu gladere for at cykle.- Det er jo ikke nogen overraskelse at cykling generelt er god ting for det danske samfund. Men at effekten på både økonomien, folkesundheden og trængslen på vejene er så stor, kommer alligevel bag på mig. Det vækker til eftertanke, siger Michael Svane og tilføjer:- Med beregningerne her har vi nogle store og helt konkrete tal på, hvor meget der er at vinde, hvis flere danskerne vælger cyklen frem for bilen.Interesserede kan læse hele analysen “Gevinster ved øget cykling”