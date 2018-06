E-handel sætter gang i lager- og logistikbyggeri

Fakta om byggeriet i Søften

I Søften hos SkatePro bygges den tredje hal på matriklen. Tilbygningen til de eksisterende 4.000 kvadratmeter er på 1.418 kvadratmeter og bliver en regulær opvarmet lagerhal med to læsseramper

Byggeriet er gået hurtigt - ikke mindst fordi Faurskov Kommune har en meget kort sagsbehandling på byggesager

SkatePro har de manglende kvadratmeter i en eksisterende lagerhal. Men de bliver i dag brugt til den indendørs skatepark, som drives af Omega Skate Klub. For SkatePro har det ikke været en mulighed at opsige lejemålet. Det er vigtigt, at det lokale skatemiljø har et sted at udleve deres passion. Derfor udvider man nu med de nye lagerfaciliteter, som kan understøtte webshoppens videre vækst internationalt

- Stigende E-handel kræver flere kvadratmeter til lager og logistik. Men også en mere professionel dialog om virksomhedernes særlige behov for lager- og logistikfaciliteter samt rutiner i dagligdagen. Det er både Proshop og SkatePro gode eksempler på, siger Per Henriksen, der er Partner i KTerhvervsbyg.

Af: Redaktionen Proshop, der er kendt for sine lagerrobotter, har for nylig fået en ny stor lager- og logistikhal. Nu bygger KTerhvervsbyg i Give igen for en international webshop i vækst. Denne gang er det SkatePro, der forhandler rulleskøjter, løbehjul og skateboards til 23 lande. Virksomheden får et nyt pluklager, fordi varelageret også skal rumme udstyr til vandsport. I alt opfører KTerhvervsbyg en 1.418 kvadratmeter ny lagerhal.Den nye lagerhal i Søften vil stå færdig senere på året. Men SkatePro har større planer. Allerede inden 2020 skal lagerkapaciteten også tælle et lager i USA. Tendensen om øget behov for mere lagerplads indenfor E-handel, genkendes hos KTerhvervsbyg A/S.