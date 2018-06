Volvo Danmark er klar til transportmessen i 2019

Fredag 22. juni 2018 kl: 11:29

Lastbiler fra Renault trucks fyldet halvdelen af pladsen på Volvo Danmarks stand på Transport 2017.

Af: Redaktionen - På Transport 2019 har Volvo Danmark fokus på at møde nuværende og nye kunder. Omdrejningspunktet for dette møde er dels den meget brede vifte af produkter, som Renault Trucks og Volvo Trucks har at byde på, og dels udstillingen af nogle af de innovative nyheder, der er blevet og bliver præsenteret frem mod udstillingen, siger Helle Hessel, der er markedskommunikationschef hos Volvo Danmark.

Hos MCH Messecenter Herning glæder man sig over opbakningen fra en af de helt store leverandører til den danske landtransportbranche.







- Vi er naturligvis stolte af den tillid, som Volvo Danmark viser os ved allerede nu at skrive under på, at de ønsker at være en del af Transport 2019. Vi har igennem de seneste transportmesser opbygget et stærkt samarbejde med Volvo Danmark, og det ser vi frem til at fortsætte, siger Lars Meedom, der er key account manager hos MCH Messecenter Herning.





Volvo Danmark er importør af Volvo Trucks og Renault Trucks. Til Transport 2019 vil det være 11. gang, at Volvo Trucks udstiller på transportmessen, mens det er for Renault Trucks er 13. gang.





Om Transport 2019:

Transport 2019 bliver er Skandinaviens største indendørs fagmesse for transportbranchen

Messen afholdes i dagene 21.-23. marts 2019 i MCH Messecenter Herning

Transport 2019 vil være åben alle tre dage klokken 9.00 til 17.00







