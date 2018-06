Politisk flertal vi stadig sikre jernbaneoverkørsler

Fredag 22. juni 2018 kl: 11:13

Af: Redaktionen Ved overkørslen ved Varde og ved 25 andre usikrede overkørsler vil der i mellemtiden blive tilbudt ekstraordinær skiltning. Det politiske flertal også enig om, at sætte nedlæggelsen af tre jernbaneoverkørsler (26, 83 og 93) på strækningen mellem Bramming og Tønder i bero midlertidigt.Flertallet, der består af Venstre, Konervative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF, Radikale og Liberal Alliance, besluttede i 2009 og 2010, at alle jernbaneoverkørsler på Banedanmarks net i al væsentlighed skal nedlægges eller sikres.Forligskredsen har afsøgt muligheden for at fremskynde processen, men har noteret sig, at det ikke er praktisk muligt.Af de 119 tilbageværende usikrede jernbaneoverkørsler er der 26, som ikke når at blive sikret eller nedlagt inden udgangen af 2018. Ved disse vil der i mellemtiden blive tilbudt opsætning af ekstraordinær skiltning med henblik på at øge opmærksomheden ved overkørsel.Forligskredsen har ligeledes besluttet, at den planlagte nedlæggelse af tre jernbaneoverkørsler (26, 83 og 93) på strækningen mellem Bramming og Tønder, som i dag har sikring med både lys og lyd, sættes i bero. Senest når signalprogrammet udrulles på strækningen i midten af 2020’erne tages stilling til håndteringen af disse overkørsler.På alle øvrige overkørsler på denne og andre strækninger fortsættes arbejdet med at nedlægge eller opgradere overkørsler som planlagt.- Jeg er tilfreds med, at forligskredsen i dag har givet hinanden håndslag på, at vi fortsat står bag den grundlæggende beslutning fra 2009, om at alle jernbaneoverkørsler skal sikres eller nedlægges, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).