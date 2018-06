ITD kritiserer Københavns Kommune for at hjemtage affaldsindsamling

Fredag 22. juni 2018 kl: 10:57

Af: Redaktionen På baggrund af beslutningen kan de private transportvirksomheder, der i dag varetager affaldsindsamlingen i København, Frederiksberg, Dragør, Hvidovre og Taarnby kommuner blive nødt til at omlægge deres forretninger og se sig om efter nye kunder.Københavns Kommune vil hjemtage opgaven med affaldsindsamling for at dække et årligt underskud på 100 millioner kroner i selskabet Amager Ressourcecenter, som driver det nye, store affaldsforbrændingsanlæg Amager Bakke.Anlægget mangler affald, så ud over at lede mere affald til værket på Amager ved at hjemtage affaldsindsamligen, vil Københavns Kommune også importere affald til anlægget.Transportorganisationen ITD kritiserer lige som vognmandsorganisationen DTL beslutningen.ITD opfordrer VLAK-Regeringen til at sætte yderligere skub i arbejdet med nye regler på området og dermed sikre private virksomheder mod unfair konkurrence fra offentligt ejede virksomheder.- Det er kritisabelt, at en kommune på denne måde fuldstændig kan feje private virksomheder af banen i forhold til affaldsindsamlingen og afskærme sig fra at blive udfordret på både kvalitet og pris af private aktører på området, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.- Det viser med al tydelighed, at der er stort behov for nye regler, der skal værne private virksomheder mod unfair, offentlig konkurrence. Københavns Kommune lader de private vognmandsvirksomheder betale for deres overdimensionerede prestigebyggeri. Det er urimeligt og uacceptabelt, siger hun.VLAK-Regeringen har i foråret sat gang i et arbejde, som skal sikre private virksomheder bedre mod unfair konkurrence fra offentlige virksomheder. ITD opfordrer til, at der nu sættes turbo på det arbejde.- Københavns Kommune blæser helt tydeligt på intentionerne om at sikre private virksomheder mod unfair konkurrence fra det offentlige. Det er urimeligt, at private vognmandsvirksomheder, der har foretaget store investeringer, og som opererer under hårde konkurrencevilkår, skal sendes til tælling på denne måde. Det understreger behovet for, at regeringen sætter turbo på arbejdet med at se kommunernes erhvervsaktivitet grundigt efter i sømmene - særligt på affaldsområdet. Kommunerne skal holde sig til deres kerneopgaver, og deres erhvervsaktiviteter bør ved lov begrænses til et minimum til gavn for jobskabelse og vækst i det private erhvervsliv, siger Carina Christensen.ITD vil tage kontakt til de ansvarlige ministre med en opfordring om hurtigst muligt at gribe ind og sætte nye lovgivningsmæssige rammer for de offentlige erhvervsaktiviteter.