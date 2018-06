Borgerrepræsentationens beslutning om at hjemtage affaldsindsamling får konsekvenser

VOGNMANDSORGANISATION:

Fredag 22. juni 2018 kl: 10:38

Udbud har givet miljøforbedringer



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Man er nu ved at ændre på én af de få ting, der rent faktisk har fungeret efter hensigten. Forvaltningen har så sent som 1. juni 2018 oplyst, at det ikke har nogen betydning for genopretningsplanen for ARC om opgaverne udføres af ARC selv eller udbydes som hidtil. Men det har betydning for private arbejdspladser og virksomheder. Og efter alt at dømme for miljøet, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL.Han mener, at Københavns Kommune har rodet sig ud i store problemer med ARC.- Nu har man, med Enhedslistens miljø- og teknikborgmester i spidsen, så besluttet at kaste gode penge efter dårlige i et ideologisk skoleridt. Effektivitet, privat foretagsomhed og miljøhensyn må vige for kravet om flere kommunale arbejdspladser, siger Erik Østergaard.Da det nu lukkede Amager Renovation blev forældet og for småt, var planerne store. Milliard-investeringerne i ARC blevet kørt igennem retorisk og politisk. Budskabet lød, at mindre end de store planer ville være urentabelt og kortsigtet.- Nu står kommunen så få år senere med ARC - og overkapacitetsproblemerne er massive: Man byggede for stort - og rentabiliteten er væk, siger Erik Østergaard.- Når ARC i dag jamrer over deres overkapacitet, så er det stik modsat af, hvad de bedyrede i sin tid. Dengang var den store kapacitet selve forudsætningen for en god forretning. Og nu er politikerne altså parate til at følge i fodsporene på ARC’s hjemmestrikkede og beviseligt uholdbare vurderinger af egne behov, siger Erik Østergaard, der peger på, at der ifølge en COWI rapport er sket massive miljøforbedringer ved at udbyde affaldsindsamlingen med kommunale krav til de private affaldsindsamlere.DTL peger på, at en hjemtagning, hvor ARC selv investerer i materiel og ansætter medarbejdere, ikke er nogen miljøgaranti. For det er i så fald budgetpenge, der skal investeres i fremtidens overgange fra gasdrevne skraldebiler til el-biler.Erik Østergaard minder om, at der er sket en voldsom udvikling af indsamlingen af affald i København siden det kommunale selskab R 98 i sin tid blev afviklet, og opgaven med indsamling af affaldet blev udliciteret.- Der er skiftet fra Euro 3- og Euro 4-renovationsbiler, ikke bare til Euro 6, men til renovationsbiler på biogas. Der er indført kildesortering i en lang række fraktioner, og i løbet af kontraktperioden er der udvidet med indsamling af træ og organisk affald, nye affaldsspande og nye biler med to- og tre-kammersystem. Og der er sparet 100-120 millioner kroner årligt. Altså på alle måder en succeshistorie, siger Erik Østergaard.Interesserede kan se en COWI-rapport om den positive udvikling af affaldsindsamlingen i Københavns Kommune