Transportorganisation trækker retssag mod Transportministeriet

Torsdag 21. juni 2018 kl: 14:15

Af: Redaktionen Efter NORTRA-dommen er den gældende praksis, at der ikke længere er krav om, at vognmænd skal følge eller have tiltrådt én bestemt kollektiv overenskomst for at kunne få en vognmandstilladelse. I dag opfylder alle kollektive overenskomster godskørselslovens krav. På den baggrund ser ITD ikke grundlag for at føre sagen her og nu og trækker derfor sagen.





Sagen startede 1. juli 2012, hvor der blev indført en lovændring i godskørselsloven, så vognmænd skulle følge eller have tiltrådt en bestemt kollektiv overenskomst for at kunne få en vognmandstilladelse. ITD stævnede i 2012 af den årsag Transportministeriet med påstand om, at Transportministeriet skulle anerkende, at godskørselslovens pagaraf 6, stk. 3 var ulovlig.





Det synspunkt fik ITD ret i, da Højesteret i februar 2015 afsagde den såkaldte NORTRA-dom, som gav foreningen NORTRA medhold i, at den tilsvarende praksis på taxi- og busområdet var ulovlig. NOTRA fik ret i, at de kunne opnå kørselstilladelser på baggrund af overenskomster, hvor 3F ikke var part.







ITD hæver sagen, da Landsretten har krævet, at der tages stilling til, om sagen køres nu og her.







- Vi trækker sagen nu, fordi vi for nuværende har den retstilstand i forhold til vognmandstilladelser, som hele sagen mod Transportministeriet handlede om. Det betyder, at alle kollektive overenskomster opfylder lovens krav. Det er ikke længere et krav, at vognmænd skal følge eller have tiltrådt en bestemt kollektiv overenskomst for at kunne få en vognmandstilladelse. Selv om muligheden hele tiden har været der, så har ITD på intet tidspunkt siden februar 2015 valgt at køre sagen til ende. ITD har løbende vurderet, at grundlaget for at køre sagen ikke var aktuelt til stede efter NORTRA-dommen, da dommen sikrer den ønskede retspraksis, siger Trine Schiørring Plesner, der er arbejdsmarkedschef i ITD.







Selv om den nuværende retstilstand er acceptabel, så vil ITD fortsat kæmpe for, at der ikke kommer overenskomstmonopol på godskørselsområdet.







- ITD er fortsat meget opmærksom på, at der er en latent risiko for, at politikerne i fremtiden vil ændre godskørselsloven, så det igen i praksis bliver et krav, at man skal følge en bestemt kollektiv overenskomst for at kunne få en vognmandstilladelse. Hvis der kommer en sådan lovændring, så vil ITD igen undersøge mulighederne for at forfølge sagen, siger Trine Schiørring Plesner.







Det er ITD, som hidtil har båret alle udgifter til advokat med videre, men det er det enkelte ITD-medlem anno december 2012, som er part i sagen.







ITD har skrevet til de virksomheder, der var medlemmer af brancheorganisationen i 2012, at ITD trækker sagen. Enkelte medlemmer har tilbagekaldt deres mandat til ITD, og de kan nu vælge for egen regning at videreføre sagen mod Transportministeriet.





