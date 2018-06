Ny forening for bus- og taxivognmænd er en realitet

Torsdag 21. juni 2018 kl: 12:31

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hovedformålet med det ekstraordinære årsmøde var at ændre Danske Busvognmænds vedtægter og acceptere en sammenlægningsaftale mellem Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd, så de to foreninger fra 1. januar 2019 bliver en fælles forening for persontransport i Danmark.Fusionsplanerne blev stemt igennem hos Dansk Taxi Råd 4. maj, og blev præsenteret tidligere på året ved Danske Busvognmænd’s ordinære årsmøde, hvor fusionsplanerne fik en positiv tilbagemelding.Den kommende tid skal bruges på at arbejde hen imod opstart af den nye forening med det, der hører til af nyt logo, hjemmeside med mere.