- Rederierne siger velkommen til den nye erhvervsminister

Torsdag 21. juni 2018 kl: 12:23

Af: Redaktionen - Jeg glæder mig til, at Rasmus Jarlov fortsætter regeringens indsats på vores felt. Søfarten har stor glæde af at være stærkt repræsenteret både internationalt og herhjemme, siger administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, i en kommentar til ministerskiftet.Fra sin post som finansordfører for De Konservative har Rasmus Jarlov haft rig mulighed til at få indsigt i eksportens betydning for dansk økonomi. Det kan være en fordel for den tiltrædende minister, idet fronterne på handelsområdet verden over bliver trukket op.- Ude går bølgerne højt med truende handelskrig og protektionistiske tiltag, som kræver en indsats både herhjemme og internationalt. Herhjemme er regeringen godt undervejs med at eksekvere den maritime vækstplan, som rummer mange vigtige elementer. Alt det, ser vi fra rederierne frem til at samarbejde med Rasmus Jarlov om, siger Anne H. Steffensen.VLAK-Regeringens vækstplan indeholder i alt 36 anbefalinger til forbedringer af vilkårene for erhvervet.Danske Rederier takker samtidigt den afgående erhvervsminister Brian Mikkelsen, der har haft stor betydning for søfartserhvervet.- Brian Mikkelsen har været søfartens minister i en grad, så vi næsten kunne dufte saltvandet, når han gik ind i lokalet. Det har haft stor betydning for hele Det Blå Danmark, at Brian Mikkelsen og regeringen har insisteret på at skabe fundament for vækst i erhvervet. Heldigvis tyder den rekordstore vækst i det danske flagregister på, at indsatsen bærer frugt. Det har den afgående minister sin del af æren for, hvilket vi i branchen er taknemmelige for, siger Anne H. Steffensen.