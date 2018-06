- Kørekortsystemet er oldnordisk

VENSTRES TRANSPORTORDFØRER:

Torsdag 21. juni 2018 kl: 11:45

Problemet er, at den lange ventetid påfører køreskoleelever ekstra udgifter fordi de efter ventetider er nødt til at tage ekstra lektioner før køreprøven, foruden at de må vente på deres kørekort. Når det gælder fornyelse er kørekort er der mange eksempler på, at chauffører og andre venter i månedsvis på en kørekortsfornyelse, som de er totalt afhængige af i deres job.

Af: Redaktionen Kristian Pihl Lorentzen skriver videre:

Det er uacceptabelt, at det offentlige yder en så dårlig service omkring en så vigtig ydelse, specielt ikke da borgerne jo selv betaler for gildet i form af et gebyr.





Jeg har i flere omgang rejst problemet overfor justitsministeren. Desværre er det endnu ikke lykkes politiet at nedbringe ventetiderne.

Meget tyder på, at en del af problemet bunder i en oldnordisk procedure, lange postgange via Postnord, og et håbløst forældet IT-system, der hæmmer sagsgangen.