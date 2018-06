Vognmandsorgansiation byder Brian Mikkelsen velkommen til Dansk Erhverv

Onsdag 20. juni 2018 kl: 21:42

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Jeg ser gerne DE som en organisation, der også tænker stort i forhold til brede samfundsforhold, med fokus på CSR, ordnede forhold, fair konkurrence og både social og miljømæssig bæredygtighed. Jeg ser meget store muligheder i udnævnelsen af Brian Mikkelsen, og jeg ser meget frem til samarbejdet, siger Erik Østergaard videre.Han ønsker Brian Mikkelsen hjerteligt tillykke med den nye post i DE og peger på, at DTL som medlemsorganisation i Dansk Erhverv har god brug for den viden, det netværk og den erfaring, som Brian Mikkelsen tager med fra sin tid som politiker og minister, når det handler om at fremme det danske erhvervslivs interesser og behov.- På den ene side er der gode tider, og rigtig mange erhvervsområder blomstrer i disse år. Men der er også store udfordringer og problemer. På transportområdet er vi udfordret af social dumping, trængselsproblemer, manglende infrastrukturinvesteringer og rekrutteringsproblemer. Her er samspillet mellem erhvervslivet, DE og de politiske beslutningstagere helt afgørende, siger Erik Østergaard.Han benytter lejligheden til at fremhæve samspillet, som DTL har haft med Jens Klarskov, som i sin tid som administrerende direktør i DE har styrket organisationen og tiltrukket store organisationer og virksomheder.- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jens Klarskov for samarbejdet og for den store indsats, siger Erik Østergaard.