Udbud har betydet faldende udgifter til indsamling af affald

RAPPORT OM AFFALDSØKONOMI I HOVEDSTADEN

Onsdag 20. juni 2018 kl: 12:56

Af: Jesper Christensen Planen har udløst uro og vrede blandt de private virksomheder, der gennem en årrække har indsamlet affald for Københavns Kommune. Også organisationer har været fremme med kritik af planerne, som de mener vil gøre det dyrere og mindre effektivt at indsamle affald i Københavs Kommune.Målet med at lade ARC tage sig af affaldsindsamlingen med egne biler og mandskab - eksisterende kontrakter skal efter planen ikke udbydes på ny - er at rette op på det økonomiske grundlag for ARC, der ikke får de mængder af affald, der var forventet. En del af affaldet bliver kørt til Vestforbrænding, mens der er stagnerende mængder affald i området, fordi en større og større del af affaldet bliver sorteret og genbrugt i stedet for at blive kørt direkte til forbrændingsanlægget for at blive til varme og el.En rapport, som Københavns Kommune har fået Cowi A/S til at udarbejde, viser, at udgifterne til affaldsindsamlingen i Københavns Kommune gennem udbud er faldet med godt 100 millioner kroner fra 2014 til 2017. Cowi konkluderer, at det nuværende prisniveau svarer til prisniveauet i øvrige større kommuner.Kritikerne af planen om at overdrage affladsindsamlingen i Københavns Kommune til ARC frygter, at det vil blive dyrere for borgerne i Københavns Kommune - dels på grund af den dårlige økonomi i ARC, og dels på grund af en idé om, at affaldsindsamlingen vil blive dyrere, hvis ARC skal stå for den med egne biler og mandskab. Der til kommer, at en del af kritikerne mener, at det er en privat opgave at indsamle affald for kommunerne - ikke kommunerne selv med egne biler og medarbejdere.I de forskellige dokumenter i sagen fremgår det, at ARC ikke nødvendigvis skal hjemtage affaldsindsamlingen. Men at det er det, forvaltningen, der ledes af Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, lægger op til.I sagen om økonomien i ARC indgår der også planer om import af affald til ARC’s forbrændingsanlæg, der skal bidrage til at rette op på økonomien.Spørgsmålet, der var på en tillægsdagsorden i Teknik- og Miljøudvalget mandag eftermiddag, er sat på dagsordenen i Økonomiudvalget i Københavns Kommune torsdag eftermiddag. Senere samme eftermiddag bliver spørgsmåplet behandlet i Borgerrepræsentationen.Socialdemokratiet har sammen med Enhedslisten flertal i Borgerrepræsentationen.