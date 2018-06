EU har fokus på transportens energiforbrug

Onsdag 20. juni 2018 kl: 10:46

Af: Redaktionen Brugen af palmeolie som råstof til biobrændstof blive kritiseret for at være mere miljøbelastende end fossil dieselolie, da produktionen betyder intensiv dyrkning af store landområder, hvor produktionsmetoderne - eksempelvis rydning af skov - betyder et stort CO2-udslip, ligesom produktionen af palmeolie lægger beslag på landområder, hvor der kunne være en anden og mere skånsom landbrugsproduktion af fødevare.







EU arbejder også på at indføre krav til CO2-udledningen af dieselmotorer til lastbiler og busser.





