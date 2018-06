Esbjergfirma vil sælge trailere fra Nordirland

Tirsdag 19. juni 2018 kl: 15:52

Af: Redaktionen Med partnerskabet med SDC kan Jørn Bolding udvide sortimentet af sættevogne.- Det glæder os, at Jørn Bolding har valgt SDC Trailers til udvidelse af deres transportløsninger. Som markedsleder i Storbritannien har SDC i de sidste 39 år udviklet et bredt sortiment af sættevogne, og vi er velpositionerede til at bistå Jørn Bolding A/S og deres kunder i Danmark, siger John Megarry, der er international salgschef hos SDC.- SDC’s dynamiske produktionsanlæg gør os i stand til at tilbyde en høj grad af kundetilpasning ved hver enkelt sættevogn, hvilket efterfølgende gør operatørerne i stand til at forbedre effektiviteten af deres transportydelser. Denne fleksibilitet kombineret med SDC’s minutiøse kvalitetsnormer har været kernen i vores virke siden virksomheden blev etableret i 1978 samt været medvirkende til, at vi blev førende på markedet, siger han videre.SDC, som blev stiftet i Toomebridge i Nordirland i 1978, har siden udviklet sig til en af Europas ledende sættevognsproducenter med produktionsarealer på over 46.000 kvadratmeter og fuld akkreditering i henhold til ISO 9001. SDC fremstiller over 9.000 sættevogne om året.Produktionen omfatter: