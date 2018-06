Vognmand på Mors har fået en ny fem-akslet Goldhofer-sættevogn

Tirsdag 19. juni 2018 kl: 11:32

Af: Redaktionen Der er tale om en Goldhofer-sættevogn af typen typen STZ-L 5 A, der trods sine fem aksler kan køre som almindelig sættevogn, hvor den har en totalvægt på 48.000 kg. Som blokvogn kommer totalvægten op på 86.000 kg.Traileren er leveret med forbredninger, så bredden kan øges til 3.200 mm. Lastefladen er med 2.390 mm udtræk. Over akslerne er monteret fem par Supergrip-gummiplader der øger friktionen mellem last og ladbund.Akselsektionen består af en fast aksel og fire tvangsstyrede aksler med luftaffjedring. Første aksel har liftfunktion. Bagerst på akselsektionen er traileren udstyret med en gravearme-grøft, som måler 3.190 x 674 mm.De todelte ramper er lange og har hydraulisk hæveværk, som er forskydelig til siden via hydraulik. I rampecylinderen er integreret en mekanisk rampesikring for sikring i transportstilling. De hydrauliske funktioner som styring, ramper og støtteben styres alle via radio-fjernbetjening.Alle flader er med skridsikker belægning. Yderligere er der monteret Wabco Smartboard, Bosch elektrohydraulikaggregat samt Bekamax centralsmøringsanlæg.Chassiset er svejst i højkvalitets finkornsstål og lakeret i en orange farve. Goldhofer’s lakeringsproces er bygget op i otte trin og er en kvalitetsstandard på alle Goldhofer køretøjer.Vognmand Bjørn Filtenborg etablerede sin vognmandsforretning i Nykøbing Mors i 1978 og beskæftiger sig hovedsageligt med indsamling af affald, men også med entreprenørkørsel og slamsugning.​