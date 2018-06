Volvo Trucks fejrer FH-jubilæum med særlige 25-års udgave

Tirsdag 19. juni 2018 kl: 11:23

Fakta om Volvo FH 25 Special Edition:

Volvo FH og FH16 Globetrotter med sovekabine eller Globetrotter XL med sovekabine.

To lanceringsfarver: Crimson Pearl og Mammoth Tree Metallic.

Globetrotterskilt

Stafferinger

Emblemer

Specialdesignet interiør (gardiner, måtter, stole, refleksstriber på døre etc.).

Volvo FH 25 Special Edition produceres i en begrænset periode i løbet af 2018 og 2019. Salget begynder i slutningen af juni 2018 (uge 25)

I Danmark sælges der på 25 eksemplarer af jubilæumsbilen

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Jubilæums-modellen er kendetegnet ved et karakteristisk eksteriør og interiør, sin chaufførkomfort og en række forfinede funktioner.Specialudgaven af Volvo FH indeholder nogle af de seneste nyudviklede funktioner og kan specificeres med de helt nye chaufførsupportsystemer til Volvo Dynamisk Styring:Volvo Dynamisk Styring med stabilitetsassistent. Designet til at undgå udskridningsulykker.Volvo Dynamisk Styring med aktiv sporassistent. Udviklet til at give chaufføren en hjælpende hånd med at blive i vognbanen for at undgå kollisioner og vælteulykker.Volvo Dynamisk Styring med personlige indstillinger. Giver mulighed for individuel indstilling af ratmodstanden til let og komfortabel styring.