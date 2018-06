26-årig mand mistede Mastercard og penge efter taxitur

Mandag 18. juni 2018 kl: 14:09

Af: Redaktionen Næste morgen opdagede han, at hans Mastercard manglede, og at der var hævet en del penge på det.







Ifølge den 26-årige var det en helt almindelig taxi, han satte sig ind i. Han undrede sig dog over, at de to mænd, han havde mødt i byen tilsyneladende kendte chaufføren godt.





Den 26-årige har givet følgende signalement af de tre mænd til Østjyllands Politi:





A

Mellemøstlig af udseende, brun i huden

Ca. 25 år

Ca. 170 cm høj

Sort hår i siderne og lidt længere ovenpå

Stort mellemrum mellem tænderne

Talte dansk med accent

Iført mørke joggingbukser, mørk Tommy Hilfiger-sweatshirt med hvid og blå streg over brystet





B

Mellemøstlig af udseende, brun i huden

Ca. 20-23 år

Ca. 180 cm høj, spinkel

Sort hår - helt kort i siden, krøllet på toppen

Talte dansk med accent

Iført mørke cowboybukser, Nike-sko, sort Nike-windbreaker, lys T-shirt og guldhalskæde



C

Mellemøstlig af udseende, brun i huden

Ca. 26-29 år

Sort hår - karseklippet i siden, lidt længere i toppen

Iført hvid skjorte og sort "taxa-vest"







Oplysninger i sagen kan gives til politiet via telefon 114.





