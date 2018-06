Vognmand på Bornholm har fået ny opbygning fra HMF

Mandag 18. juni 2018 kl: 12:37

Af: Redaktionen Der er tale om en HMF 3220-K6-kran med et armsystem med 15 graders overknæk mellem inderste udligger og knækarmen samt et arbejdsområde på 400 grader, hvilket øger fleksibiliteten ved krævende opgaver, hvor pladsen er trang - eksempelvis under porte og gennem vinduer.Kranen, der har en hydraulisk rækkevidde på 16,8 meter, er udstyret med HMF’s EVS-stabilitetssikringssystem, der sikrer maksimal stabilitet og løfteevne i hele kranens arbejdsområde ved løbende at udnytte kontravægten på en helt eller delvist lastet lastbil.Wirehejset på den fireakslede lastbil er et HMF TF324 wirehejs med en tip- og optrækskapacitet på 24 ton.